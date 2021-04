Galli consiglia Donnarumma | “Un peccato vederlo con un’altra maglia È l’unico che può fare la carriera di Maldini”

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex portiere del Milan e della Nazionale, Giovanni, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Gigioe del suo futuro: “Èche può provare a ripercorrere la storia diin rossonero ed è sempreche può battere il suo record di presenze. Fossi in lui ci penserei due volte prima di cambiare squadra. Sarebbe unlasciare ora che tutto non potrà che migliorare. Non riuscirei acon”. Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

