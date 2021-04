Dopo l’inchiesta di TPI sull’acqua all’arsenico nel viterbese, ecco un’interrogazione parlamentare (Di giovedì 1 aprile 2021) Arsenico nell’acqua di Viterbo: Dopo l’inchiesta di TPI presentata un’interrogazione parlamentare Dopo la video inchiesta di TPI sulla presenza di arsenico nell’acqua pubblica della provincia di Viterbo è stata presentata un’interrogazione parlamentare a risposta scritta al Ministero dell’Ambiente. Il tema così entra in Parlamento: 350mila cittadini bevono acqua non potabile e questo a causa della mala gestione della politica e della società Talete S.p.a. che ha trasformato un bene inalienabile come l’acqua in merce su cui lucrare. “Dopo aver visto il servizio video fatto da TPI, non si può rimanere in silenzio“. A dirlo è Manuel Tuzi, deputato del Movimento Cinque Stelle e firmatario dell’interrogazione parlamentare. “Il problema ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Arsenico nell’acqua di Viterbo:di TPI presentatala video inchiesta di TPI sulla presenza di arsenico nell’acqua pubblica della provincia di Viterbo è stata presentataa risposta scritta al Ministero dell’Ambiente. Il tema così entra in Parlamento: 350mila cittadini bevono acqua non potabile e questo a causa della mala gestione della politica e della società Talete S.p.a. che ha trasformato un bene inalienabile come l’acqua in merce su cui lucrare. “aver visto il servizio video fatto da TPI, non si può rimanere in silenzio“. A dirlo è Manuel Tuzi, deputato del Movimento Cinque Stelle e firmatario dell’interrogazione. “Il problema ...

