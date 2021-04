Covid, Figliuolo: 'Medici di base facciano la loro parte' (Di giovedì 1 aprile 2021) Da Cagliari, dove si trova per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione, il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo bacchetta i Medici di base. 'Devono fare la loro parte - ha detto - . Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) Da Cagliari, dove si trova per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione, il commissario per l'emergenza Francesco Paolobacchetta idi. 'Devono fare la- ha detto - .

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo 'Vaccinazione di massa per migranti'/ Piano: 'Dosi a chi risiede nei centri profughi' ... il generale Domenico Ciotti , braccio destro del commissario Francesco Figliuolo , ha spiegato che ... sono in corso le discussioni per somministrare il vaccino anti - Covid ai migranti regolari e non :...

Covid, Figliuolo: 'Medici di base facciano la loro parte' Da Cagliari, dove si trova per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione, il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo bacchetta i medici di base. 'Devono fare la loro parte - ha detto - . Qui lo dico, li ringrazio per quello che fanno ma dobbiamo fare tutti di più e insieme'.

Covid: Figliuolo, in tre giorni 2,8 milioni di vaccini - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, Toti visita hub vaccini di Arma di Taggia. In serata attesa decisione su zona rossa a Ponente fotogallery Il governatore ligure Giovanni Toti ha visitato stamane il centro vaccinazioni anti Covid-19 allestito nella nuova stazione ... vaccini al giorno chiesti dal commissario straordinario Figliuolo, con ...

Arrivate a Fiumicino 500mila dosi di vaccino Moderna Saranno distribuite nelle prossime ore alle Regioni le 500mila dosi di vaccino Moderna arrivate nella tarda serata di mercoledì all'aeroporto di Roma Fiumicino. I vaccini sono stati trasferiti prima a ...

