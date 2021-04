Covid: Bertolaso conferma, 'entro 11/4 almeno una dose a tutti over 80 lombardi' (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - L'11 aprile si finirà con gli over 80 in lombardia, almeno con una dose di vaccino. Lo ha confermato il coordinatore della campagna, Guido Bertolaso, in conferenza stampa. "Durante il periodo 31 marzo -11 aprile saranno somministrati circa 386mila vaccini in prime e seconde dosi", ha sottolineato, con cui si completerà questa fase. Previste anche due sessioni di 'vaccine day' il 3 e il 5 aprile per questo scopo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - L'11 aprile si finirà con gli80 ina,con unadi vaccino. Lo hato il coordinatore della campagna, Guido, in conferenza stampa. "Durante il periodo 31 marzo -11 aprile saranno somministrati circa 386mila vaccini in prime e seconde dosi", ha sottolineato, con cui si completerà questa fase. Previste anche due sessioni di 'vaccine day' il 3 e il 5 aprile per questo scopo.

