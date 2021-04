Covid-19 | Brusaferro | “Resistiamo ancora un po’ e l’estate sarà diversa”

Leggi su ck12

(Di giovedì 1 aprile 2021)-19: il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, Silvio: “un po’ e-19(Salute.gov.it)Il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, Silvio, ha parlato in relazione al momento che sta attraversando il Paese e in relazione alle misure che sono state adottate. “Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se purtroppo è lenta. E’ la conferma dell’efficacia delle misure adottate fin qui. Dobbiamo continuare a seguirle, e tanto più siamo attenti nel farlo tanto più aumenterà la riduzione dei casi anche se lo so che è faticoso ma lo scenario verso il quale ci stiamo avviando con decisione ci consente di ...