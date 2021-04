Conte all'assemblea M5S: riscriveremo lo Statuto dei lavoratori (Di giovedì 1 aprile 2021) "Scriveremo insieme, immaginate che iniziativa affascinante, i diritti dei lavoratori". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea in streaming con i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) "Scriveremo insieme, immaginate che iniziativa affascinante, i diritti dei". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo all'in streaming con i ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Giuseppe Conte parla all’assemblea dei parlamentari: segui la diretta tv - Glongari : #Inter Stefan De Vrij torna a disposizione di Conte. Il difensore è risultato negativo all’ultimo tampone @tvdellosport - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Conte in campo: 'Rifondare il Movimento non sarà operazione di restyling'. L'ex premier in diretta all'as… - antoniettampa : @the_highsparrow Presumo che quell'associazione semplicemente continuerà ad andare avanti anche perché non è contra… - Tino44588447 : RT @Axen0s: sono qui per rifondare il m5s la mia non è un'operazione di restail ... e quando parliamo di sud non dobbiamo pensare solo al s… -