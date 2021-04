Come cambiano i colori delle regioni dopo Pasqua: chi rimane in rosso e chi guadagna l'arancione (Di giovedì 1 aprile 2021) Dal 3 al 5 aprile (Come prevede già l'attuale decreto) tutta Italia sarà in zona rossa, Come a Natale. Ma cosa succederà dopo Pasqua? Attualmente Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Dal 3 al 5 aprile (prevede già l'attuale decreto) tutta Italia sarà in zona rossa,a Natale. Ma cosa succederà? Attualmente Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, ...

Advertising

Lyigi4 : @BelpietroTweet Io li farei vivere in mezzo e come il popolo,poi vediamo come cambiano idea - joepie1976 : @Stocca64 I primi due non consentiti glielo stiamo permettendo noi, perché finché non cambiano la costituzione è tu… - Rodica17957578 : RT @LaNotiziaTweet: - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: -