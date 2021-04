Brusaferro | Teniamo duro e l' estate sarà diversa

(Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - "Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se purtroppo è lenta. E' la conferma dell'efficacia delle misure adottate fin qui". Silvio, portavoce del Comitato tecnico scientifico, è certo che queste linee "dobbiamo continuare a seguirle, e tanto più siamo attenti nel farlo tanto più aumenterà la riduzione dei casi" anche se "lo so che è faticoso" ma "lo scenario verso il quale ci stiamo avviando con decisione ci consente di guardare al futuro con più serenità". Poiriflette. "Certo al momento sappiamo che il virus continuerà a circolare ma sappiamo anche che grazie ai vaccini ci potremo progressivamente permettere più libertà" perché "per fortuna le ricerche producono sempre più evidenze scientifiche e questo ci aiuta nell'obbiettivo di contrastare con la massima efficacia possibile la circolazione del ...

: 'duro e l'estate sarà ......non è particolarmente confortante anche se le misure prese fanno sì che quanto menostabile ...: decremento lentissimo "L'Italia rimane stabile rispetto agli altri paesi europei nell'... Anticipazioni riguardo le decisioni che prenderà il governo Draghi: "Scelte in base ai dati dei contagi, valuteremo la situazione settimana dopo settimana"