Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,87%) (Di giovedì 1 aprile 2021) La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta del mese col segno più, con gli investitori che si mostrano fiduciosi sulle prospettive di ripresa dell'economia Usa dopo l'annuncio del presidente Joe Biden ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 aprile 2021) Ladiavvia la prima seduta del mese col segno più, con gli investitori che si mostrano fiduciosi sulle prospettive di ripresa dell'economia Usa dopo l'annuncio del presidente Joe Biden ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Borsa di Tokyo, apertura in rialzo (+0,87%). Cambi: yen si svaluta su dollaro ed euro #ANSA - GHERARDIMAURO1 : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,87%) - DividendProfit : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,87%) – Economia - CorriereQ : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,87%) - giornaleradiofm : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo ( 0,87%): (ANSA) - TOKYO, 01 APR - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta del mes… -