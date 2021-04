Advertising

giornaleradiofm : Birmania: Suu Kyi accusata di violazione segreti di Stato: (v. 'Birmania: Suu Kyi in udienza...' delle 18.20) (ANSA… - Radio1Rai : ?? #Birmania - Aung San Suu Kyi accusata di violazione di segreti di Stato - Save The Children: finora uccisi 43 ba… - Erosartman : Birmania: avvocato, Aung San Suu Kyi 'sta bene' - Ultima Ora - ANSA - CatelliRossella : Birmania: avvocato, Aung San Suu Kyi 'sta bene' - Asia - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania Suu

Agenzia ANSA

NAYPYIDAW, 01 APR - Aung SanKyi è stata accusata anche di aver violato una legge sui segreti di Stato risalente all'epoca coloniale. Lo ha reso noto uno dei suoi legali, Khin Maung Zaw. Sulla leader birmana, tenuta in ...PARMA " La sen. Albertina Soliani , Presidente dell'Associazione per l'Amicizia Italia "ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Giordani il Presidente della Provincia Diego Rossi ...San...Aung San Suu Kyi è stata accusata anche di aver violato una legge sui segreti di Stato risalente all'epoca coloniale. Lo ha reso noto uno dei suoi legali, Khin Maung Zaw. Sulla leader birmana, tenuta ...Anche se dal 1991 in Europa è in vigore un embargo degli armamenti verso il paese, alcune munizioni italiane dell’azienda Cheddite sono state rinvenute in Myanmar, utilizzate per reprimere le manifest ...