"Basta, non ne posso più!". Rosalinda Cannavò, l'argomento Andrea Zenga si fa pesante per lei (Di giovedì 1 aprile 2021) Rosalinda Cannavò, dopo aver terminato la sua esperienza al 'Grande Fratello Vip', sta proseguendo la sua relazione sentimentale con Andrea Zenga, conosciuto proprio nella Casa più spiata d'Italia. L'attrice siciliana è stata spesso al centro delle polemiche perché non tutti hanno creduto alla veridicità dei suoi sentimenti. Con Dayane Mello, con la quale era diventata amica molto intima, ha avuto dei litigi molto forti e soltanto da poco avrebbe finalmente chiarito il rapporto. L'ex gieffina si è soffermata anche sulla convivenza con il figlio di Walter Zenga: "È una bella prova. È molto coraggioso, convivere con me non è semplice. Andrea mi accetta in tutto e per tutto, mi dà il mio spazio. Sono state dette cose pesanti su di me e sulla mia relazione con Andrea. Non so cosa pensare".

