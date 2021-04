Agger | nuova avventura nel calcio | diventa allenatore in Danimarca

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lo avevamo lasciato nella suaattività imprenditoriale, ma evidentemente il richiamo delera troppo forte. L’ex difensore centrale del Liverpool Danielinizia ad allenare. Unaesperienza per il 36enne che nel 2016 aveva appeso gli scarpini al chiodo per darsi ad un nuovo lavoro e seguire le sue passioni. A puntare su di lui è l'HB Koge, club di seconda divisione danese.caption id="attachment 1115395" align="alignnone" width="305"/captionCome annunciato dalla società sui profili anche social,ha firmato un contratto per la prossima stagione con il club fino al 2024. L'ex difensore aveva concluso la carriera da giocatore nel 2016 al Bronby e dopo cinque anni ripartirà proprio dalla sua ...

Agger allenatore Agger. Come annunciato dalla società sui profili anche social, Agger ha firmato un contratto per la prossima stagione con il club fino al 2024. L'ex difensore ...L'ex difensore del Liverpool Daniel Agger è pronto ad iniziare la sua nuova carriera da allenatore in seconda divisione danese ...