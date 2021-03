Zona rossa Pasqua, cosa accadrà dopo? Verso mini-aperture da metà aprile, ma solo in alcune regioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Che aprile ci attende sul fronte della pandemia? Davvero riusciremo a limitare le chiusure attualmente imposte a bar, ristoranti e al circuito turistico? A dar retta agli addetti ai lavori la... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Checi attende sul fronte della pandemia? Davvero riusciremo a limitare le chiusure attualmente imposte a bar, ristoranti e al circuito turistico? A dar retta agli addetti ai lavori la...

Advertising

borghi_claudio : Già passato in negativo il numero dei contagiati (linea arancione chiara). Neanche da dire che il calo era già iniz… - repubblica : ?? Palermo, dati contagio falsificati per non far scattare la zona rossa: arrestati dirigente della Regione e due co… - MediasetTgcom24 : Sicilia, dati manipolati per non far scattare la zona rossa: arresti in Regione #sicilia - thelastjeqi : @DANCE0FDRAG0NS Io in zona rossa: ?????? - giord97 : @Stefano_roca @petergomezblog In Sicilia c'è mai stata una situazione di emergenza tale da giustificare una zona ro… -