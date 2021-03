Zion Williamson: è nata una stella ai Pelicans (Di mercoledì 31 marzo 2021) A soli 20 anni Zion Williamson è il nuovo astro nascente dell’Nba. Il ragazzo sta stupendo tutti ma soprattutto sta ripagando la fiducia riposta in lui dai Pelicans, che dopo l’addio di Anthony Davis, si sono consolati con un questo profilo di sicuro avvenire. Zion Williamson come Shaquille O’Neall? Il paragone sembra azzardato ma in effetti non lo è se rapportato alle sue recenti prestaZioni unite ad una forza fisica fuori dal comune. Dopo i 39 punti rifilati a Denver, è toccato poi ai Dallas Mavericks saggiare il suo strapotere subendo 39 punti. Una prestaZione che ha fatto stropicciare gli occhi proprio al coach dei Dallas, Rick Carlisle che nota delle somiglianze con una leggenda del basket americano come Shaquille O’Neall: “Ha una forza del tutto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) A soli 20 anniè il nuovo astro nascente dell’Nba. Il ragazzo sta stupendo tutti ma soprattutto sta ripagando la fiducia riposta in lui dai, che dopo l’addio di Anthony Davis, si sono consolati con un questo profilo di sicuro avvenire.come Shaquille O’Neall? Il paragone sembra azzardato ma in effetti non lo è se rapportato alle sue recenti prestai unite ad una forza fisica fuori dal comune. Dopo i 39 punti rifilati a Denver, è toccato poi ai Dallas Mavericks saggiare il suo strapotere subendo 39 punti. Una prestae che ha fatto stropicciare gli occhi proprio al coach dei Dallas, Rick Carlisle che nota delle somiglianze con una leggenda del basket americano come Shaquille O’Neall: “Ha una forza del tutto ...

