Volley, semifinali Playoff Superlega 2021: Perugia vince anche gara-2, Monza ko (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Sir Safety Conad Perugia vince in quattro set (22-25, 25-22, 29-31, 19-25) sul campo della Vero Volley Monza nel match della seconda giornata delle semifinali dei Playoff Superlega 2020/2021. Grande battaglia nei primi tre parziali, poi i brianzoli sembrano accusare il set perso ai vantaggi e crollano nella quarta frazione. I Block Devils bissano così il successo ottenuto in gara-1 e torneranno sul campo di casa per provare a staccare subito il pass per la finale. I brianzoli invece dovranno necessariamente vincere gara-3 per allungare la serie e tenere vivo il sogno Scudetto.

