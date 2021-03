Volley | Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff A1 F | i risultati

(Di mercoledì 31 marzo 2021) In2 deidiA1 F si sono definite già delle posizioni, senza la necessità di ricorrere a3, rispettando in parte i pronostici della vigilia e di conseguenza definire tre delle quattro semifinaliste, in attesa che venga giocato l’ultimo quarto diin programma domani. Come detto, per il momento nessuna previsione di disputare la terza partita, visto che in2 deidiA1 F, chi è uscito vincente dal primo incontro, ha ribadito il successo e guadagnato la semi, vale a dire Imoco, Scandicci e Novara, mentre Monza e Chieri giocheranno domani il loro secondo round.2 deidi ...

Advertising

tuttomonza : Volley, playoff scudetto: Perugia batte Monza e si aggiudica anche Gara 2, ma che partita dei brianzoli #volley… - UYBAvolley : ?? Sconfitta al tie-break in Gara 2, finisce la stagione della squadra biancorossa ?? Comunque a testa alta, fieri de… - sportface2016 : #volley #Scudetto #Playoff #Superlega 2021, #Perugia vince anche a #Monza: la cronaca di gara-2 delle semifinali - AlePerugini : RT @volley_dot: Anticipo Gara 2 #Semifinale #PlayOffScudetto #SuperLegaCredemBanca: risultato @VeroVolleyMonza - @SIRVolleyPG e programma… - DOT_Radio : RT @volley_dot: Anticipo Gara 2 #Semifinale #PlayOffScudetto #SuperLegaCredemBanca: risultato @VeroVolleyMonza - @SIRVolleyPG e programma… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Gara

Scandicci - Busto 3 - 2 (22 - 25, 25 - 21, 25 - 22, 22 - 25, 15 - 7) ? C'è il tie break nel destino di Scandicci e Busto Arsizio. Anche questadue dei quarti di finale si è decisa al quinto set, con un'altra vittoria per la formazione toscana, che ora dovrà affrontare Conegliano in semifinale. Busto prova a partire forte, Gray da un ...Ma alla fine la Sir ha chiuso 3 - 1- 2 bissando il successo in- 1 (3 - 2 al PalBarton). Nel 1° set gli umbri partono subito forte (7 - 3) ma il turno in battuta di Galassi riportano la ...MONZA – Perugia porta sul 2-0 la serie di semifinale contro il Vero Volley Monza. Gli umbri faticano tre set per venire a capo di una formazione di casa che ha tenuto viva la gara per lunghissimi ...Volley, Monza-Perugia: il risultato e la CRONACA di gara-2 delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021.