Via i non mi piace da Youtube per preservare la salute dei creator (Di mercoledì 31 marzo 2021) Youtube ha deciso di tentare un esperimento e di non mostrare più il numero di dislike agli utenti nei video. L’annuncio arriva via Twitter e tutto gira attorno alla salute delle persone che frequentano la piattaforma video, in particolare i creator. Youtube ha deciso di avviare un test in seguito alle segnalazioni di alcuni creatori di contenuti che sono finiti al centro di vere e proprie campagna di dislike. Per ora non è dato sapere se il test riguarderà solo la versione web o anche l’applicazione di Youtube. LEGGI ANCHE >>> Youtube non rimuoverà il video live streaming di tre ore della sparatoria a Boulder Via dislike Youtube per preservare la salute dei creator creators, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha deciso di tentare un esperimento e di non mostrare più il numero di dislike agli utenti nei video. L’annuncio arriva via Twitter e tutto gira attorno alladelle persone che frequentano la piattaforma video, in particolare iha deciso di avviare un test in seguito alle segnalazioni di alcunii di contenuti che sono finiti al centro di vere e proprie campagna di dislike. Per ora non è dato sapere se il test riguarderà solo la versione web o anche l’applicazione di. LEGGI ANCHE >>>non rimuoverà il video live streaming di tre ore della sparatoria a Boulder Via dislikeperladeis, ...

Advertising

Pontifex_it : Lungo la via crucis quotidiana, incontriamo i volti di tanti fratelli e sorelle in difficoltà: non passiamo oltre,… - giusmo1 : Palermo: “Dati dei contagi falsificati per non fare scattare la zona rossa”. Tre arresti, indagato l'assessore Razz… - Corriere : Capua: «Questo virus non andrà via, bisogna imparare a conviverci» - VittorioGomiero : RT @ferrarailgrasso: Giorgianni e Bacco hanno delirato dolosamente contro lo stato la cui dignità dovrebbero servire, Gratteri ha avallato,… - pbrex668 : RT @Nicola_Bressi: Abbandoniamoci alla bellezza morbida e ammaliante nelle sfumature del rosa (che i profumi via web, ancora non li sappiam… -