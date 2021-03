Variante inglese sempre più diffusa in Campania: presente in 9 campioni positivi esaminati su 10 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Festività di Pasqua, ordinanza di De Luca: ecco le regole dal 3 al 5 aprile in Campania 30 marzo 2021 I dubbi del medico di famiglia: 'Siamo oggi nella condizione di poter vaccinare in sicurezza i ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 31 marzo 2021) Festività di Pasqua, ordinanza di De Luca: ecco le regole dal 3 al 5 aprile in30 marzo 2021 I dubbi del medico di famiglia: 'Siamo oggi nella condizione di poter vaccinare in sicurezza i ...

Advertising

istsupsan : ?? #COVID19, IN ITALIA #VARIANTE INGLESE PREVALENTE NELL'86,7% DEI CASI ??valori regionali oscillano tra il 63,3% e… - Corriere : Architetta di 31 anni muore per il Covid: «Vittima del focolaio di variante inglese a P... - RobertoBurioni : Attenti al Michigan. Questo è ciò che accade quando gli anziani sono in buona parte vaccinati ma la variante ingles… - srescio : @archinauta @Springforever5 @mitzicim @mariannaaprile Perchè la variante inglese e 500 morti al giorno non ci sono, vabbe - laccio : @AnnaMariaDeFalc @Carmenciaramel Sulle scuole io ho grosse perplessità...la variante inglese è troppo contagiosa ..… -