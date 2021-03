Tutto quello che sappiamo sulle varianti in Italia e sulla loro pericolosità: il documento (Di mercoledì 31 marzo 2021) La variante britannica (all’86,7%) è presente in tutte le regioni e fa un balzo del 32% rispetto allo scorso monitoraggio. La «nigeriana» arriva a Bolzano Leggi su corriere (Di mercoledì 31 marzo 2021) La variante britannica (all’86,7%) è presente in tutte le regioni e fa un balzo del 32% rispetto allo scorso monitoraggio. La «nigeriana» arriva a Bolzano

Advertising

myrtamerlino : Non trovo aggettivi per commentare quello che sta accadendo in #Sicilia. L'assessore alla Salute #Razza è indagato.… - enpaonlus : Sonno fondamentale anche per cani e gatti, tutto quello che c'è da sapere sul riposo degli animali… - ElenarussoTW : Mi trovo spesso a riflettere su tutto quello che questa pandemia ha creato: crisi economica, allentamento delle rel… - Tommy89928663 : @Giusepp03556154 E poi però messa così solo una cosa si può fare penetrarti ovunque con tutto quello che si ha???????????????? - Simo_Fiore : Ecco svelato l'arcano: #AstraZeneca è quello che costa meno. Ora capisco tutto. Ma io non faccio da cavia per gli i… -