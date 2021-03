Torino Sequestrati carne e pesce in un minimarket di via Scarlatti

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Prodotti alimentari surgelati all’interno di un frigorifero spento dalla sera prima sono stati ritrovati dagli agenti del Comando Territoriale VI – Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo – durante un controllo sul territorio per la tutela del consumatore. L’autore dell’inosservanza delle regole sulla conservazione degli alimenti è il titolare di undi via, un ventinovenne originario del Bangladesh, sorpreso ieri mattina a vendere, patate fritte, piselli emal surgelati, conservati all’interno di un frigo che, a giudicare dallo stato di consistenza al tatto dei prodotti, doveva essere spento almeno dal giorno precedente. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per la violazione dell’art. 5 lett. b Legge 283/62, per aver detenuto ai fini della ...

Advertising

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Durante i controlli antidroga per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i CC di #Torino hanno arrestato due p… - ultimenotizie : Durante i controlli antidroga per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i CC di #Torino hanno arrestato… - marino29b : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Circoscrizione 6. Controlli sul territorio. Sequestrati alimenti malconservati e scoperta un’officina ab… - DronilabEu : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Circoscrizione 6. Controlli sul territorio. Sequestrati alimenti malconservati e scoperta un’officina ab… - divorex82 : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Circoscrizione 6. Controlli sul territorio. Sequestrati alimenti malconservati e scoperta un’officina ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Sequestrati

Questure sul web

Incidente stradale aPer quanto concerne la donna che era alla guida dell'automobile, anche ... L'auto e lo scooter sono stati. Sul posto era presente anche una pattuglia della ...... sabato 27 marzo 2021, in corso Grosseto angolo via Ala di Stura a. A scontrarsi, per cause ... I mezzi sono stati. Sul posto era presente anche una pattuglia della polizia di Stato.(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Armi illegalmente detenute sono state trovate dai carabinieri in un casolare a Caselle Torinese. Si tratta di quattro fucili, una carabina e quaranta cartucce: erano nella di ...CASELLE. Padre e figlio non avevano mai avuto un guaio con la giustizia. Ora i due – che hanno 60 e 32 anni - sono agli arresti domiciliari perché nascondevano nella loro casa quattro fucili e 40 cart ...