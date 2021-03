The Witcher Stagione 2: riprese terminate, uscita sempre più vicina? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 aprile 2021) La Stagione 2 di The Witcher di Netflix ha finito le riprese secondo quanto segnalato: l’uscita della serie è sempre più vicina?. I fan di The Witcher saranno felici di sapere che lo show di Netflix ha concluso le riprese della Stagione 2. O almeno questo è quanto viene segnalato da Jacqueline Rathore, la hair designer personale di Henry Cavill, attore che interpreta il protagonista della serie, Geralt di Rivia. La fine delle riprese significa che The Witcher Stagione 2 è pronto a passare alla fase di post-produzione. L’uscita su Netflix di questa nuova Stagione, quindi, è sempre più vicina. … Notizie giochiRead ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) La2 di Thedi Netflix ha finito lesecondo quanto segnalato: l’della serie èpiù?. I fan di Thesaranno felici di sapere che lo show di Netflix ha concluso ledella2. O almeno questo è quanto viene segnalato da Jacqueline Rathore, la hair designer personale di Henry Cavill, attore che interpreta il protagonista della serie, Geralt di Rivia. La fine dellesignifica che The2 è pronto a passare alla fase di post-produzione. L’su Netflix di questa nuova, quindi, èpiù. … Notizie giochiRead ...

