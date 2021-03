(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildi, The, si arricchisce con la presenza del giovane attore irlandesenelIl curriculum cinematografico disi arricchirà con Theandando a sommarsi a film come Cosa ha fatto Richard, Delivery Man, Transformers 4 – L’era dell’estinzione, Macbeth, Sing Street e Midsommar – Il villaggio dei dannati tra le varie pellicole. The: cosa sappiamocon JarckLaThe, prodotta dagli stessi creatori di Westworld basata sul libro Inverso di ...

tuttoteKit : The Peripheral: Jack Reynor è nel cast della nuova serie di #Amazon #JackReynor #ThePeripheral #tuttotek - badtasteit : #ThePeripheral: Jack Reynor nella serie tv di fantascienza di Amazon -

Ultime Notizie dalla rete : The Peripheral

Affiancherà Chloë Grace Moretz nella serie tratta dal romanzo Inverso di William GibsonJack Reynor Lisa Joy Jonathan Nolan Scott B. Smith Vincenzo Natali Amazon ...Jack Reynor affiancherà Chloë Grace Moretz e Gary Carr in, serie originale Amazon prime Video prodotta dagli autori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy., adattamento dell'omonimo romanzo futuristico di William Gibson (in ...Jordan Fisher sarà Bart Allen nella settima stagione di The Flash. Jack Raynor in The Peripheral di Prime Video, Naveen Andrews in The Dropout. Jordan Fisher entrerà nell’universo televisivo della DC ...Il cast della nuova serie di Amazon, The Peripheral, si arricchisce con la presenza del giovane attore irlandese Jack Reynor nel cast.