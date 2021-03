Taranto, anziano positivo al Covid per 28 ore su un’ambulanza (Di giovedì 1 aprile 2021) Un anziano di 78 anni positivo al Covid avrebbe atteso per 28 ore in ambulanza: il fatto sarebbe accaduto in un ospedale dell’Asl di Taranto. (Getty Images)Un anziano positivo al Covid avrebbe atteso per ben ventotto ore all’interno di un’ambulanza. Questa la denuncia giunta da Taranto. A spiegare la vicenda è stato il consigliere regionale della Lega Puglia, Giacomo Conserva, in Commissione Sanità. Quest’ultimo ha chiesto l’audizione di Stefano Rossi, direttore generale dell’Asl di Taranto. L’esponente del Carroccio ha sottolineato che il fatto è stato svelato degli organi di stampa “dopo aver letto lo sfogo via social di un’operatrice sanitaria che ha assistito il 78enne“. Conserva ha affermato. ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Undi 78 annialavrebbe atteso per 28 ore in ambulanza: il fatto sarebbe accaduto in un ospedale dell’Asl di. (Getty Images)Unalavrebbe atteso per ben ventotto ore all’interno di. Questa la denuncia giunta da. A spiegare la vicenda è stato il consigliere regionale della Lega Puglia, Giacomo Conserva, in Commissione Sanità. Quest’ultimo ha chiesto l’audizione di Stefano Rossi, direttore generale dell’Asl di. L’esponente del Carroccio ha sottolineato che il fatto è stato svelato degli organi di stampa “dopo aver letto lo sfogo via social di un’operatrice sanitaria che ha assistito il 78enne“. Conserva ha affermato. ...

