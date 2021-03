Somiglianza tra Gilles Rocca e Ben Stiller

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: (da Twitter). Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - ItsDebix : Vedo una grande somiglianza tra Carolina e Barbie Xanax ?? #UominieDonne - infoitinterno : Denise Pipitone, le foto di Olesya Rostova: la somiglianza tra la ragazza russa e la piccola scomparsa a Mazara del… - Bianca34874951 : RT @fanpage: La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in Russia htt… - TerValentino : RT @FChiusaroli: 'Dev'essere cominciata la primavera, se son tornati i colombi. La somiglianza tra il loro tubare e il canto del gallo era… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

La fratturaquel 'padre trombone', che dopo la morte della moglie ha cresciuto da solo la figlia a sua immagine e, e quell'adolescente smaniosa di crescere e di trovare la propria ...In tanti hanno notato una certala ragazza apparsa in tv in Russia e la signora Maggio. Servirà il test del Dna per avere la certezza. Ma la presentatrice Federica Sciarelli è finita ...La donna, attirata ed incuriosita dalla straordinaria somiglianza tra le due, ha avvicinato la ragazza e le ha fatto alcune domande. Della giovane donna si sa che ha vissuto per del tempo in un campo ...Caso Denise Pipitone, l'avvocato della famiglia pronto ad andare in Russia per far luce sulla vicenda della ragazza che somiglia alla madre Piera Maggio ...