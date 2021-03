Sinner sempre più in alto Prima volta ai quarti di un Masters 1000 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo il primo titolo ATP e i primi quarti Slam lo scorso anno al Roland Garros ecco i primi quarti in un "1000". Jannik Sinner ci è riuscito al "Miami Open", primo ATP Masters 1000 stagionale. Il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo il primo titolo ATP e i primiSlam lo scorso anno al Roland Garros ecco i primiin un "". Jannikci è riuscito al "Miami Open", primo ATPstagionale. Il ...

