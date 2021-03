Ricky Tognazzi contro Federica Sciarelli: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stasera si preannuncia una sfida a colpi di share tra Canale 5 e Raitre. Ecco perché Ricky Tognazzi commenta la sfida a colpi di share tra Canale 5 e Raitre e su Twitter scrive: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah”. Stasera infatti Federica Sciarelli andrà in onda con Chi l’Ha visto? e come ha annunciato parlerà della storia di Denise Pipitone, o meglio: di una ragazza che ha fatto un appello in tv in Russia per cercare sua madre e che somiglia a Piera Maggio: “Sarebbe troppo bello per essere vero – ha detto nel promo della trasmissione la conduttrice -, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stasera si preannuncia una sfida a colpi di share tra Canale 5 e Raitre. Ecco perchécommenta la sfida a colpi di share tra Canale 5 e Raitre e su Twitter scrive: “non siper un punto di share in? Mah”. Stasera infattiandrà in onda con Chi l’Ha visto? e come ha annunciato parlerà della storia di Denise Pipitone, o meglio: di una ragazza che ha fatto un appello in tv in Russia per cercare sua madre e che somiglia a Piera Maggio: “Sarebbe troppo bello per essere vero – ha detto nel promo della trasmissione la conduttrice -, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia ...

