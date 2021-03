La preghiera a Maria che addolcisce i cuori più duri

(Di mercoledì 31 marzo 2021)ha sofferto indicibili dolori come Madre del Figlio di Dio e Madre dell’umanità, e per questo le viene dato il titolo di “Addolorata”. In Russia c’è una devozione particolare alla Madonna Addolorata, che viene chiamata Madonna “Semistrelnaya”, cioè “Madonna chemalvagi”. Viene raffigurata con sette spade che puntano sul suo petto, L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

vaticannews_it : #24marzo #PapaFrancesco all'udienza generale sulla preghiera in comunione con la Madre di Gesù : Maria vicina a chi… - CiaoKarol : Medjugorje. Messaggi e Preghiera alla Sposa dello Spirito Santo per oggi, 1 Aprile 2021: La rubrica dedicata alla M… - salvatoredim : RT @CiaoKarol: Il Santo di oggi 1 Aprile: Santa Maria Egiziaca, patrona delle prostitute pentite (Preghiera): La Chiesa ricorda Santa Maria… - CiaoKarol : Il Santo di oggi 1 Aprile: Santa Maria Egiziaca, patrona delle prostitute pentite (Preghiera): La Chiesa ricorda Sa… - fedeeluceonlus : Cari amici, abbiamo appena saputo che Giovanna Bacchiero (a sinistra nella foto), coordinatrice della comunità Mari… -

Ultime Notizie dalla rete : preghiera Maria

...in, con le dovute distanze, nel giardino della Biblioteca comunale, davanti alla panchina rossa dedicata a Lorena, lasciando un un omaggio floreale. Poi presso la chiesa della Beata...... in occasione dei festeggiamenti per le nozze dei reali Francesco II eSofia Amalia di ... Giuseppe Verdi, che musicò la famosissimadel poeta, e Domenico Morelli, considerato tra i ...Il Triduo della Passione e della Risurrezione del Signore avrà inizio giovedì santo, 1 aprile, alle ore 10.00 nella Cattedrale di San Nicola."Maria che viene in mezzo a noi è un bel segno di fiducia e di speranza: noi accogliamo Lei che ha accolto e ci sentiamo accolti. In questo momento abbiamo bisogno di accoglienza reciproca, di sostene ...