La Pasqua? Una questione di sguardi (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro dipinti di Giovan Battista Moroni che raffigurano gli eventi della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù scandiscono i giorni dal Giovedì Santo fino a Pasqua, in un itinerario proposto dalla Fondazione Bernareggi Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro dipinti di Giovan Battista Moroni che raffigurano gli eventi della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù scandiscono i giorni dal Giovedì Santo fino a, in un itinerario proposto dalla Fondazione Bernareggi

Advertising

_Carabinieri_ : È stato vile il furto delle Uova di Pasqua destinate ai bambini del reparto oncologico della “Città della Speranza”… - FrancescoLollo1 : Pasqua blindata per gli italiani, costretti ancora una volta a limitare gli spostamenti, ma libera per i clandestin… - AnnalisaChirico : Non condivido la messa alla gogna di chi aveva ‘osato’ immaginare un viaggio a Pasqua. Non si possono cambiare le r… - MagaMagaoz : RT @Mamox__: E' andato via un altro mercoledì. Serate che volano queste in compagnia di Federica Sciarelli. Fate una notte serena cari e ca… - Andrea1926 : Notte??Notte #chilhavisters,fate una Buona Pasqua e salutatemi....lo staffe????#chilhavisto -