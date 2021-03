Isola 2021, il gruppo riaccoglie Awed: lui si scusa, ma non sa cosa sta per succedere (Di mercoledì 31 marzo 2021) Avevamo lasciato Awed furioso e ferito alla fine della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, durante la quale non solo ha perso la sua migliore amica (Vera Gemma, che è stata eliminata dal pubblico) ma ha anche litigato ferocemente col resto del gruppo di naufraghi, che poi lo hanno nominato in massa, mandandolo al televoto anche questa settimana. Ma da ieri la situazione è nettamente cambiata. Awed, infatti, ha mantenuto il suo proposito di staccarsi dal gruppo e starsene per i fatti suoi, ma è parso più triste che arrabbiato, nonché demoralizzato e sull’orlo delle lacrime. Nonostante i dissapori, gli altri naufraghi si sono molto dispiaciuti e hanno deciso di riaccoglierlo tra loro. “Angela, vai a parlarci tu che sei la leader” ha detto Gilles Rocca ad ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Avevamo lasciatofurioso e ferito alla fine della quinta puntata dell’dei Famosi, durante la quale non solo ha perso la sua migliore amica (Vera Gemma, che è stata eliminata dal pubblico) ma ha anche litigato ferocemente col resto deldi naufraghi, che poi lo hanno nominato in massa, mandandolo al televoto anche questa settimana. Ma da ieri la situazione è nettamente cambiata., infatti, ha mantenuto il suo proposito di staccarsi dale starsene per i fatti suoi, ma è parso più triste che arrabbiato, nonché demoralizzato e sull’orlo delle lacrime. Nonostante i dissapori, gli altri naufraghi si sono molto dispiaciuti e hanno deciso dirlo tra loro. “Angela, vai a parlarci tu che sei la leader” ha detto Gilles Rocca ad ...

