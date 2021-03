Incendio ad Aprilia, auto in fiamme in un’officina: intervengono i vigili del fuoco (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Aprilia a seguito segnalazioni di un Incendio auto. Sul posto, in località La Cogna, la squadra territoriale di Aprilia constatava la presenza di una vettura in fiamme all’interno di una officina. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento volte a contenere l’Incendio evitando la propagazione. Al momento del nostro intervento non è stato possibile stabilire le cause del rogo. Non si registrano persone coinvolte. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo, il personale operativo deideldel Comando di Latina, è intervenuto nel comune dia seguito segnalazioni di un. Sul posto, in località La Cogna, la squadra territoriale diconstatava la presenza di una vettura inall’interno di una officina. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento volte a contenere l’evitando la propagazione. Al momento del nostro intervento non è stato possibile stabilire le cause del rogo. Non si registrano persone coinvolte. su Il Corriere della Città.

