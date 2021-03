Giulia Salemi: figli con Pretelli, su Zorzi: “Ci sto male” e sulla Gregoraci… (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'ex gieffina del GF Vip 5 si racconta in una intervista: il desiderio di diventare madre, chi ospiterà nel Salotto Salemi, la riflessione su Tommaso ed Elisabetta, il trucco di Fariba all'Isola dei Famosi e il rapporto ritrovato con Nausica L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'ex gieffina del GF Vip 5 si racconta in una intervista: il desiderio di diventare madre, chi ospiterà nel Salotto, la riflessione su Tommaso ed Elisabetta, il trucco di Fariba all'Isola dei Famosi e il rapporto ritrovato con Nausica L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - POPcornShow_ : RT @POPcornShow_: Inizia a girare la voce ?? #mellos #exrosmello - ElisaDiGiacomo : Giulia Salemi su Zorzi: 'Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso, sarei falsa' - gaiaperri10 : RT @agrega3006: Da DONNA vi dico, Pierpaolo Pretelli è bono ma Giulia Salemi è illegale ?? #prelemi - Marika54538042 : RT @TrueLov68369279: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi! Basta non ho altro da aggiungere, perché sono svenuta un secondo dopo aver visto q… -