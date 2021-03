Genshin Impact: in arrivo la versione ottimizzata per PS5 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tramite un tweet sul profilo ufficiale PlayStation è stata annunciata la versione ottimizzata per PS5 di Genshin Impact, scopriamo tutti i dettagli e quando arriverà Genshin Impact è stato uno dei titoli più interessanti del 2020. Lanciato nella seconda metà dello scorso anno è riuscito, col suo stile assolutamente particolare e caratteristico a catturare milioni di videogiocatori, andando a creare una community decisamente solida. Community che, seguendo anche le vicende delle nuove console next gen, sperava intensamente in una versione ottimizzata di Genshin Impact per console di nuova generazione; Sony non si è fatta pregare troppo, una versione ottimizzata per PS5 infatti ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tramite un tweet sul profilo ufficiale PlayStation è stata annunciata laper PS5 di, scopriamo tutti i dettagli e quando arriveràè stato uno dei titoli più interessanti del 2020. Lanciato nella seconda metà dello scorso anno è riuscito, col suo stile assolutamente particolare e caratteristico a catturare milioni di videogiocatori, andando a creare una community decisamente solida. Community che, seguendo anche le vicende delle nuove console next gen, sperava intensamente in unadiper console di nuova generazione; Sony non si è fatta pregare troppo, unaper PS5 infatti ...

