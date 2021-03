Fedele | “Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore del Napoli | è fatta all’85%”

Advertising

tuttonapoli : 'Sarri sarà il prossimo allenatore del Napoli all'85%': Enrico Fedele ha pochi dubbi sul ritorno di Maurizio - Maurizio_fiom : RT @collettiva_news: #PalmiroTogliatti guida il Pci quando è il più grande partito comunista in Occidente. Lo vuole di massa e 'nuovo', pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele Maurizio

... a 85 anni, dopo due anni di malattia vissuta con discrezione e schivando quel "semprea se ... in tarda serata su Rai1, condotto daCostanzo . Che oggi commenta commosso, ricorda la ...... Simone, Gaia,, ndr). Ho preso spunto anche dalla cover di Viva La Vida , album dei ... Ma alla fine rimango semprealla mia passione per le colonne sonore. Ultimamente ascolto in loop ...Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Televomero parlando del prossimo allenatore del Napoli. L’ex procuratore si è detto sicuro dell’arrivo di Maurizio Sarri, dichiarando che la trattativa ...L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha parlato di Maurizio Sarri, indicato da lui come il prossimo mister del Napoli.