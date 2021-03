Fabrizio Corona, appello del Partito Radicale: "Un malato psichiatrico non può stare in carcere" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e il segretario Maurizio Turco, con affianco Giulia Sorrentino, collaboratrice di Libero Quotidiano, promuovono l'appello del Partito Radicale stesso sul tema del disagio mentale in carcere, rivolto alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia e al Ministro della Salute Roberto Speranza. In esclusiva riportiamo parte dell'appello a sostegno di tutti i detenuti che soffrono di patologie psichiatriche: “Il problema della salute mentale in carcere, oggi rilanciato dalla vicenda che riguarda Fabrizio Corona, e che coinvolge da ben prima di lui migliaia di altri cittadini, esige una vostra urgente e concreta risposta. Noi sottoscritti riteniamo che occorre far prevalere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Irene Testa, tesoriera dele il segretario Maurizio Turco, con affianco Giulia Sorrentino, collaboratrice di Libero Quotidiano, promuovono l'delstesso sul tema del disagio mentale in, rivolto alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia e al Ministro della Salute Roberto Speranza. In esclusiva riportiamo parte dell'a sostegno di tutti i detenuti che soffrono di patologie psichiatriche: “Il problema della salute mentale in, oggi rilanciato dalla vicenda che riguarda, e che coinvolge da ben prima di lui migliaia di altri cittadini, esige una vostra urgente e concreta risposta. Noi sottoscritti riteniamo che occorre far prevalere ...

