Europei U21, i risultati delle 18: larghe vittorie per Danimarca e Portogallo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ecco i risultati delle gare dell'Europeo Under 21 in programma alle ore 18 e le classifiche finali di Gruppo C e Gruppo D: GRUPPO C Danimarca-Russia 3-0 (10' Bruun Larsen, 11' Dreyer, 90' Holse) Islanda-Francia 0-2 (17' Guendouzi, 38' Edouard) Classifica Danimarca 9 Francia 6 Russia 3 Islanda 0 GRUPPO D Croazia-Inghilterra 1-2 (12' Eze, 74' Jones, Bradaric 91') Svizzera-Portogallo 0-3 (3' Queiros, 60' Trincao, 65' Francisco Conceiçao) Classifica Portogallo 9 Croazia 3 Inghilterra 3 Svizzera 3 Foto: UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

