Droni | in Italia registrati 40 mila operatori | in Europa per 2050 in circolazione in 7 mln

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - In Italia a oggi sono stati registrati circa 40.000 operatori; in Europa per il 2050 si prevedono in circolazione 7 milioni di Droni a uso ricreativo e più di 400 mila per usi professionali; negli Stati Uniti per il 2026 si stima che il settore dei Droni commerciali e ricreativi avrà un impatto annuale compreso tra i 31 miliardi di dollari e i 46 miliardi di dollari sul pil del Paese. Sono questi alcuni illustrati dal direttore generale dell'Enac, Alessio Quaranta intervenendo al convegno online organizzato da Sapienza Università di Roma e Rfi, con il patrocinio di Enac ed Enav, dal titolo 'L'impiego dei velivoli a pilotaggio remoto in ambito civile - Supporto ad attività produttive e servizi, monitoraggio ...

