Denise Pipitone, eseguito il test del Dna sulla donna in Russia. Piera Maggio: «Siamo cautamente speranzosi»

Olesja Rostova, Piera Maggio - Chi l'ha visto? "Siamo cautamente speranzosi, ma senza illuderci". Piera Maggio ha rotto il silenzio sul caso che ha riacceso le speranze di ritrovare Denise Pipitone, sua figlia. Lo ha fatto a Chi l'ha visto?, trasmissione che, grazie ad una segnalazione, ha rilanciato la storia di Olesja Rostova, una giovane donna rapita da piccola che ha delle somiglianze con Denise e che in Russia si è rivolta alla tv per ritrovare la propria famiglia d'origine. Il programma di Rai3 ha aperto l'odierna puntata con proprio questa vicenda. E con il messaggio audio inviato alla trasmissione da Piera Maggio.

