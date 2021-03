“Denise Pipitone è in Russia?”: attesa per le rivelazioni di “Chi l’ha visto?” (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è grande attesa per la trasmissione “Chi l’ha visto?” di questa sera. Protagonista del programma condotto da Federica Sciarelli è il caso di Denise Pipitone, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese. “Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi”, dice Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la mamma di Denise. Stasera sarà lui a intervenire al posto di Piera alla trasmissione di Rai3. Alle 21.20, sarà mostrato l’appello di una ragazza russa che cerca la sua famiglia. Racconta di essere stata rapita quando era piccola e di essere stata trovata in un campo nel 2005. Oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone. Ventuno anni. La notizia di una ragazza che alla tv russa ha raccontato di essere stata rapita quando ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è grandeper la trasmissione “Chi?” di questa sera. Protagonista del programma condotto da Federica Sciarelli è il caso di, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese. “Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi”, dice Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la mamma di. Stasera sarà lui a intervenire al posto di Piera alla trasmissione di Rai3. Alle 21.20, sarà mostrato l’appello di una ragazza russa che cerca la sua famiglia. Racconta di essere stata rapita quando era piccola e di essere stata trovata in un campo nel 2005. Oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere. Ventuno anni. La notizia di una ragazza che alla tv russa ha raccontato di essere stata rapita quando ...

