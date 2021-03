Ddl Zan, Elodie si scopre politologa: “Lega indegna, non deve stare in Parlamento” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – E’ sempre il solito copione: qualcuno (tipo Elodie) diventa noto per un paio d’anni al pubblico generalista e si sente in diritto di fare sparate clamorose su argomenti che non conosce bene ma che crede di poter maneggiare. Uno di questi è il famigerato Ddl Zan, bloccato dalla Lega – e non solo – in Senato. Elodie: “Lega indegna, omotransfobici” Elodie, cantante romana protagonista di una manciata di tormentoni e presentatrice “part time” dell’ultima edizione di Sanremo, alla notizia del “blocco” per il Ddl Zan in Senato ad opera della Lega e del centrodestra, “sbrocca” nelle sue storie di Instagram: “Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. Questa gente è omotransfobica”, tuona. E, riferendosi al senatore leghista Simone Pillon ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – E’ sempre il solito copione: qualcuno (tipo) diventa noto per un paio d’anni al pubblico generalista e si sente in diritto di fare sparate clamorose su argomenti che non conosce bene ma che crede di poter maneggiare. Uno di questi è il famigerato Ddl Zan, bloccato dalla– e non solo – in Senato.: “, omotransfobici”, cantante romana protagonista di una manciata di tormentoni e presentatrice “part time” dell’ultima edizione di Sanremo, alla notizia del “blocco” per il Ddl Zan in Senato ad opera dellae del centrodestra, “sbrocca” nelle sue storie di Instagram: “Questa gente non dovrebbe essere in. Questa gente è omotransfobica”, tuona. E, riferendosi al senatore leghista Simone Pillon ...

