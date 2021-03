Dal Brasile: “L’Inter tentò l’acquisto di Pelé, ma il Santos non volle sentire ragioni” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Inter di Angelo Moratti, che aprì un ciclo straordinario negli anni ’60, provò davvero l’acquisto di Pelè dal Santos. La conferma arriva dal Brasile, dal giornalista italo-brasiliano Claudio Carsughi, che racconta come non solo L’Inter, ma altri club europei provarono un approccio con il Santos per portare Pelé nel calcio europeo, ma il presidente Athie Jorge Cury negò ogni tentativo di approccio, in quanto definiva O Rey un “patrimonio nazionale”, ha svelato. Anche il Flamengo, il club brasiliano forse più celebre, tentò di prendere l’attaccante, ma anche in quel caso non ci fu nulla da fare. Queste le parole di Carsughi: “Poco prima del Flamengo, anche L’Inter aveva chiesto al Santos di fissare un prezzo per il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021)di Angelo Moratti, che aprì un ciclo straordinario negli anni ’60, provò davverodi Pelè dal. La conferma arriva dal, dal giornalista italo-brasiliano Claudio Carsughi, che racconta come non solo, ma altri club europei provarono un approccio con ilper portarenel calcio europeo, ma il presidente Athie Jorge Cury negò ogni tentativo di approccio, in quanto definiva O Rey un “patrimonio nazionale”, ha svelato. Anche il Flamengo, il club brasiliano forse più celebre,di prendere l’attaccante, ma anche in quel caso non ci fu nulla da fare. Queste le parole di Carsughi: “Poco prima del Flamengo, ancheaveva chiesto aldi fissare un prezzo per il ...

Advertising

saggioilmatto : @MartyConLaY Perché secondo me non sono delle #rosmello Sono o #rosiners che vogliono tenere i consensi dal Brasile… - bobscarvalho : @LILITH24595979 Buon pomeriggio / sera, saluti dal Brasile - MCalcioNews : Dal Brasile: 'L'inter di Angelo Moratti provò a portare Pelé in Italia' - Dondolino72 : RT @lUltimoUomo: Un omaggio a pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno. - Michele00410624 : Il Paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con 30,3 milioni di casi e… -