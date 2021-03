Cyberpunk 2077 | cambiano i piani per il multiplayer

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Stando alle ultime dichiarazioni, sembra che CD Projekt Red stia riconsiderando iprevisti per ildi. Andiamo a scoprire insieme i dettagliè stato lanciato sul mercato lo scorso dicembre. Dopo mesi di critiche e polemiche da parte degli utenti riguardo la disastrosa uscita, l’azienda polacca sta riconsiderando i suoiaziendali a lungo termine. Nel recente update sulle strategie infatti, CD Projekt ha dichiarato di voler lavorare in futuro a diversi titoli AAA contemporaneamente, nonché di limitarsi a diffondere trailer per le campagne marketing solo a ridosso dell’uscita dei giochi. La compagnia ha anche reso note le sue intenzioni sul progettorelativo all’universo di...

ha uno sconto del 20%, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition ha l'80% di sconto e Disco Elysium - The Final Cut ha uno sconto del 20%. Puoi sfogliare tutte le offerte con ...... anche il pluripremiato The Witcher 3 riceverà la sua versione next gen Sembra che CD Projekt Red , oltre ad essere al lavoro sue sui suoi tanti aggiornamenti , stia anche prestando ...È effettivamente vero che la polizia impiega più tempo a intervenire rispetto alla versione 1.1 del gioco, abbondando anche nell'uso di droni.