Covid, Salvini critico sulla bozza del decreto: «Non ci soddisfa. Lo stop alla zona gialla è una scelta politica e non scientifica» (Di mercoledì 31 marzo 2021) La bozza del nuovo decreto Covid non soddisfa Matteo Salvini. Il leader della Lega critica alcune delle decisioni sulle restrizioni che nelle prossime settimane guideranno la strategia anti Covid del Paese. «Si tratta di una scelta politica e non scientifica», commenta Salvini, «mi aspetto che il Consiglio dei ministri prenda una scelta in base ai dati scientifici, come ha detto il presidente Draghi». Le possibili decisioni del governo in merito alle restrizioni anti-Covid sembrerebbero andare verso la conferma della deroga di numerose zone rosse e arancioni su tutto il territorio nazionale. «Il Consiglio dei ministri deve prendere una scelta su dati scientifici. Se ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladel nuovononMatteo. Il leader della Lega critica alcune delle decisioni sulle restrizioni che nelle prossime settimane guideranno la strategia antidel Paese. «Si tratta di unae non», commenta, «mi aspetto che il Consiglio dei ministri prenda unain base ai dati scientifici, come ha detto il presidente Draghi». Le possibili decisioni del governo in merito alle restrizioni anti-sembrerebbero andare verso la conferma della deroga di numerose zone rosse e arancioni su tutto il territorio nazionale. «Il Consiglio dei ministri deve prendere unasu dati scientifici. Se ...

