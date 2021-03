Chiara Ferragni lancia la linea di tutine dedicate a Vittoria, il web insorge: “Non ce le possiamo permettere”. Ecco quanto costano (Di mercoledì 31 marzo 2021) A qualche giorno dalla nascita, la piccola Vittoria è già una meravigliosa modella. “Chic Vittoria”, scrive mamma Chiara Ferragni nella didascalia che accompagna la foto della secondogenita di casa Lucia Ferragni con una delle nuove tutine della linea dedicata ai più piccoli del brand di moda creato dall’imprenditrice digitale. Nonostante i prezzi siano in linea con gli altri capi ideati da Chiara Ferragni – dalle borse alle sneakers agli occhiali da sole puntualmente sold out -, sul web non sono mancate le polemiche: “Non ce le possiamo permettere!“; e ancora: “Belle ma.. sono per ricchi sfondati“. quanto costano? Ne esistono 4 tipi: il più economico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) A qualche giorno dalla nascita, la piccolaè già una meravigliosa modella. “Chic”, scrive mammanella didascalia che accompagna la foto della secondogenita di casa Luciacon una delle nuovedelladedicata ai più piccoli del brand di moda creato dall’imprenditrice digitale. Nonostante i prezzi siano incon gli altri capi ideati da– dalle borse alle sneakers agli occhiali da sole puntualmente sold out -, sul web non sono mancate le polemiche: “Non ce le!“; e ancora: “Belle ma.. sono per ricchi sfondati“.? Ne esistono 4 tipi: il più economico ...

Advertising

fanpage : Un gesto di grandissima generosità da parte di Chiara Ferragni - romvantic : RT @believeinmusic_: Voi non potete neanche immaginare la mia frustrazione nel seguire sia Chiara Ferragni che Lea Michele: da una parte c’… - _goldevn : comunque chiara ferragni e fedez sono quei due su cui non ci avrei scommesso nulla ed eccoli qui con una famiglia m… - webbohit : Chiara Ferragni ha deciso di aiutare le mamme in difficoltà economica: 'Doneremo tutto' - vaff4nculo : mia mamma mi ha comprato l'uovo di pasqua di chiara ferragni -