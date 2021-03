Cdp | raggiunti obiettivi piano industriale 2019-21

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Cassa Depositi e Prestiti ha pienamente raggiunto glidi business, operativi ed economico-finanziari del-2021. Lo rende noto il gruppo in occasione dell'approvazione del bilancio 2020. A due anni dall'avvio del, Cdp chiude il 2020 con un modello di business ed operativo totalmente rinnovato, una solidità economico-finanziaria rafforzata ed una piena integrazione della sostenibilità nella propria attività. Nell'ultimo biennio, Cdp ha rivoluzionato il proprio ruolo, trasformandosi da finanziatore a partner delle imprese, da finanziatore a promotore dello sviluppo di territori/infrastrutture e partner a 360° della Pubblica Amministrazione, da azionista a gestore di partecipazioni strategiche per lo sviluppo e da gestore di risorse ...

Adnkronos

Gorno Tempini:obiettivi piano industriale . Il presidente di Cassa, Giovanni Gorno Tempini, nel suo commento evidenzia come il gruppo abbia rafforzato il proprio impegno per l'innovazione e la ...Ma il barometro di Ey segnala una svolta anche per l'apporto pubblico di capitali, attraverso... i risultati del venture capital nel meridione risultino ancora oggi ben lontani da quelli...Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "L'anno appena concluso ha visto il grande impegno messo in campo da Cdp concretizzarsi in numerose iniziative a sostegno dell'economia italiana. Il gruppo ha mobilitato 39 ...L'anno scorso la Cassa ha mobilitato 13,5 miliardi a favore dei piani di crescita e di sviluppo delle imprese italiane ...