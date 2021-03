Calcio: Serie A, Insigne Mvp di marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne è l'Mvp del mese di marzo della Serie A. Lo rende noto la Lega di Serie A in un comunicato. Il 29enne napoletano in questo mese ha realizzato tre gol e servito un assist. Insigne sarà premiato sabato prossimo allo stadio 'Maradona' prima dell'inizio del match con il Crotone. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante del Napoli Lorenzoè l'Mvp del mese didellaA. Lo rende noto la Lega diA in un comunicato. Il 29enne napoletano in questo mese ha realizzato tre gol e servito un assist.sarà premiato sabato prossimo allo stadio 'Maradona' prima dell'inizio del match con il Crotone.

