Binetti | non prorogare Giunta Raggi | meglio commissariamento

Roma – "La pandemia sta incidendo pesantemente anche sul calendario elettorale, allungando i tempi di chi continua a governare oltre il mandato ricevuto dagli elettori. E' quanto potrebbe accadere a Roma, dopo cinque anni di pessima gestione Raggi, come tutti i romani hanno potuto facilmente constatare." "Pessimo il traffico; insoddisfacenti i mezzi pubblici; a rischio permanente il suolo pubblici con sanpietrini sempre piu' sconnessi e buche che si moltiplicano e si allargano. Ne' possiamo dimenticare i cassonetti ad alto rischio igienico per l'emergenza discariche che ha fatto da punto di attrazione per gabbiani e cinghiali, ma anche per topi e altri animali… il decoro della citta' e' stato gravemente compromesso da una gestione distratta e' troppo spesso concentrata su beghe interne, conflitti tra assessori e moltiplicazione dei consiglieri non sempre, neppure loro ...

