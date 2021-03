Arisa si mostra un po’ troppo? (Di mercoledì 31 marzo 2021) La cantante lucana in queste ore ne ha fatta un’altra delle sue; senza alcun tipo di malizia, né tantomeno desiderio di apparire, Arisa ha condiviso con i suoi followers delle stories molto particolari che hanno sollevato, come al solito, polemiche inutili e sterili. Scopriamo insieme che cosa è successo. Arisa è un personaggio eclettico, una voce d’angelo e la faccia di un cartone animato; una donna che ha saputo affrontare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) La cantante lucana in queste ore ne ha fatta un’altra delle sue; senza alcun tipo di malizia, né tantomeno desiderio di apparire,ha condiviso con i suoi followers delle stories molto particolari che hanno sollevato, come al solito, polemiche inutili e sterili. Scopriamo insieme che cosa è successo.è un personaggio eclettico, una voce d’angelo e la faccia di un cartone animato; una donna che ha saputo affrontare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

PasqualeMarro : #Arisa smaschera #RudyZerbi, mostra un messaggio spinto, caos in studio - infoitcultura : Amici, Arisa smaschera Rudy Zerbi: 'Ci prova con me'. E mostra il telefono: messaggio spinto, terremoto in studio - LuPldn : Raga ma stasera come vediamo Arisa che mostra il pelo per l'emozione delle esibizioni con questa giacca #Amici20 - Mariagi93219088 : IO TOTALMENTE COME ARISA CHE MOSTRA LE PROVE QUANDO NEGANO L'EVIDENZA. @RudyZerbi @ARISA_OFFICIAL #Amici20 - 33031982ab : SPOILER?? ?ARISA MOSTRA LA SUA PELLE D'OCA A RUDY MENTRE RAFFAELE CANTA? #amicispoiler -