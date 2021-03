Appuntamenti e scadenze del 31 marzo 2021

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Lunedì 29/03/: G20 – Primo Anti-Corruption Working Group Meeting – in videonferenza (fino a giovedì 01/04/) Mercoledì 31/03/: CNEL – Assemblea – I punti all’ordine del giorno sono: Adempimenti preliminari per l’esame del Documento di economia e finanzae Atti UE. L’Assemblea è in collegamento telematico Istat – I bilanci consuntivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – anno 2019 Banca d’Italia – Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Debito estero dell’Italia; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per ...

Advertising

newsfinanza : Appuntamenti e scadenze del 30 marzo 2021 - Osserv_Impresa : Appuntamenti e scadenze del 30 marzo 2021 - sabrina27902094 : ....troppi appuntamenti e scadenze mi stanno logorando! io abituata ad organizzare a stento pranzi e cene, ho il te… - bizcommunityit : Proroga scadenze fiscali: tutti gli appuntamenti rinviati nel DL Sostegni, dalla CU alle e-fatture, passando per la… - infoiteconomia : Scadenze fiscali aprile 2021, dichiarazione IVA e secondo acconto imposte: gli appuntamenti del mese -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze

Teleborsa

...Group Meeting - in videonferenza (fino a giovedì 01/04/2021) Mercoledì 31/03/2021: ... Bilancio Visibilia Editore - CDA: Bilancio Websolute - CDA: BilancioFiscali : FIRR - ...Ma a maggior ragione in questo periodo di tempo, obiettivi,e relazioni sospese, vissute ... così come per gli adulti, talvolta può diventare difficile vivere in armonia glia ...Un nuovo incontro, stavolta più operativo, è fissato fra un mese. Il finanziere preoccupato della burocrazia del nostro paese ...PIOMBINO - Anche per l'anno scolastico 2020-2021 torna l'appuntamento con Medialibro: il concorso per giovani lettori creativi organizzato dalla ...