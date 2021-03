Xiaomi Mi MIX FOLD: svelato il nuovo pieghevole (Di martedì 30 marzo 2021) Xiaomi ha appena presentato al pubblico la sua prossima punta di diamante, vale a dire il nuovo pieghevole Mi MIX FOLD. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli Durante il secondo evento Xiaomi, la multinazionale cinese ha oggi mostrato il suo primo smartphone pieghevole. Nel nuovo device marchiato Xiaomi troveremo infatti 2 display, uno esterno utilizzato per operazioni più comuni e rapide, come ad esempio rispondere alle telefonate o ai messaggi in arrivo, ed un ampio schermo pieghevole posto nella parte interna che permetterà una fruizione più comoda dei contenuti in streaming o un multitasking più efficiente grazie alle dimensioni più generose. Xiaomi Mi MIX FOLD: scheda tecnica Vediamo ora in ... Leggi su tuttotek (Di martedì 30 marzo 2021)ha appena presentato al pubblico la sua prossima punta di diamante, vale a dire ilMi MIX. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli Durante il secondo evento, la multinazionale cinese ha oggi mostrato il suo primo smartphone. Neldevice marchiatotroveremo infatti 2 display, uno esterno utilizzato per operazioni più comuni e rapide, come ad esempio rispondere alle telefonate o ai messaggi in arrivo, ed un ampio schermoposto nella parte interna che permetterà una fruizione più comoda dei contenuti in streaming o un multitasking più efficiente grazie alle dimensioni più generose.Mi MIX: scheda tecnica Vediamo ora in ...

Primaver88 : Xiaomi presenta il Mi Mix Fold: il primo pieghevole dell’azienda - InformaGuada : Xiaomi presenta Mi MIX FOLD, su primer smartphone plegable - infoitscienza : Xiaomi annuncia Mi Mix FOLD: si piega, ha una lente liquida e un processore fotografico fatto in casa - infoitscienza : Xiaomi Mi MIX Fold è realtà: la MIUI per foldable è da paura! - robytenk : Mi Mix Fold, il primo pieghevole di Xiaomi al momento esclusiva per la Cina #30marzo -