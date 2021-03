Advertising

anteprima24 : ** Toccato da furgone mentre è sulla #Bici, muore 65enne del #Casertano ** -

Ultime Notizie dalla rete : Toccato furgone

La Provincia Pavese

... per cause che ora toccherà ai carabinieri della stazione del paese ricostruire nel dettaglio, avrebbela parte posteriore di unche procedeva nel senso opposto e che stava svoltando ...... residenti rispettivamente ad Alba e ad Asti, alla guida di un'auto e di un, non avevano ...giudiziaria per quanto previsto dall'articolo 489 del Codice Penale ('uso di atto falso') èa ...Grave incidente questo pomeriggio a Lomazzo, in via Ceresio. Un motociclista appena uscito dall’autostrada A9, mentre stava percorrendo la via in direzione del centro di Lomazzo, per cause che ora toc ...Amin Chaiti è stato sbalzato di sella ed è finito a terra sulla corsia opposta mentre stava arrivando un Doblò ...